MÉTAUX-Le cuivre atteint son plus haut niveau en quatre semaines et est en passe de réaliser sa septième hausse mensuelle consécutive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des prix officiels) par Polina Devitt

Les prix du cuivre ont atteint leur plus haut niveau en quatre semaines vendredi et sont en passe de réaliser une septième hausse mensuelle consécutive, l'optimisme de la demande l'emportant sur les inquiétudes concernant les stocks qui s'accumulent dans les entrepôts enregistrés auprès des principales bourses.

Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 1,3 % à 13 482 dollars la tonne métrique dans les échanges officiels en open-outcry après avoir atteint 13 527 dollars, son plus haut niveau depuis le 30 janvier.

Le métal utilisé dans l'énergie et la construction a atteint un record de 14 527,50 dollars le 29 janvier après une vague d'achats spéculatifs. Les métaux de base ont également été soutenus par la demande d'investissement pour les biens durables depuis octobre, a déclaré un négociant en métaux.

Les premières données publiées après la fin des neuf jours de vacances en Chine pour le Nouvel An lunaire ont montré que les stocks de cuivre dans les entrepôts enregistrés auprès du Shanghai Futures Exchange ont atteint leur plus haut niveau depuis 10 ans, les utilisateurs finaux ayant ralenti leurs achats pendant les vacances et les prix élevés ayant découragé une partie de la demande en aval.

Les stocks de cuivre du ShFE CU-STX-SGH ont totalisé 391 529 tonnes métriques vendredi, soit une hausse de 44 % par rapport à la situation d'il y a deux semaines. Les stocks de zinc ZN-STX-SGH et d'aluminium AL-STX-SGH ont augmenté respectivement de 45 % et de 20 % sur le site .

Même si la demande chinoise de cuivre est faible depuis septembre, l'évolution mondiale vers les énergies renouvelables et la demande émergente des centres de données devraient apporter un soutien durable à la demande de cuivre, ont déclaré les analystes d'UBS dans une note.

UBS prévoit que les prix du cuivre au comptant atteindront 15 000 dollars la tonne dans 13 mois, que la consommation mondiale de cuivre augmentera de 2,8 % en 2026 et que le déficit du marché se creusera pour atteindre 520 000 tonnes cette année, contre 203 000 tonnes en 2025.

Parmi les autres métaux du LME, l'étain CMSN3 a bondi de 4,9% à 57 125 dollars la tonne dans l'activité officielle après avoir atteint 58 000 dollars pour son plus haut niveau depuis le pic record de 59 040 dollars le 29 janvier. L'étain est en hausse de 42% cette année sur les préoccupations de l'offre .

L'aluminium CMAL3 a augmenté de 0,2% à 3 163 dollars la tonne. La décote du contrat d'aluminium au comptant du LME par rapport au contrat de référence CMAL0-3 s'est réduite au cours des deux dernières semaines en raison des inquiétudes concernant une perturbation potentielle de l'approvisionnement via le détroit d'Ormuz , ont indiqué les analystes de Marex dans une note. Le rabais était de 15 dollars la tonne vendredi, en baisse par rapport aux 36 dollars du 17 février.

Le zinc CMZN3 était en baisse de 0,9 % à 3 348 $ la tonne, tandis que le plomb CMPB3 a diminué de 0,5 % à 1 975 $ et le nickel CMNI3 a gagné 1,1 % à 17 880 $.