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MÉTAUX-Le cuivre atteint son plus haut niveau depuis trois mois après l'annonce d'une reprise plus longue à Grasberg
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 12:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'analyste, mise à jour des cours)

Le cuivre a atteint vendredi son plus haut niveau en trois mois et s'apprêtait à connaître sa meilleure semaine de 2026 après la publication d'un rapport indiquant un léger retard dans la reprise de la production à la mine de Grasberg en Indonésie, ce qui a renforcé les anticipations de resserrement de l'offre.

Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a progressé de 1,3% à 13.558,50 dollars la tonne métrique à 09h15 GMT. Il avait auparavant atteint 13.619 dollars, son plus haut niveau depuis le 29 janvier, date à laquelle le métal avait atteint son plus haut historique à 14.527,50 dollars.

Bloomberg News a rapporté que Freeport-McMoRan FCX.N vise un retour à pleine production à Grasberg d'ici début 2028. La société minière américaine a déclaré le mois dernier que sa filiale indonésienne devrait "approcher sa pleine capacité d'ici fin 2027".

"Les ingénieurs miniers ne parlent jamais d’une reprise rapide", a déclaré Tom Price, analyste chez Panmure Liberum. "Mais je dois dire que cela prend plus de temps que prévu. Je pensais que la production reprendrait plus tard dans l’année."

Le cuivre sur le LME était en passe d'enregistrer une hausse hebdomadaire de 4,4%, sa plus forte progression depuis la semaine close le 3 octobre 2025.

Le cuivre américain Comex HGcv1 continue de surperformer l'indice de référence mondial, progressant de 1,9% à 6,25 dollars la livre, soit 13.769 dollars la tonne, et s'orientant vers une hausse hebdomadaire de 6,3% dans l'espoir d'une résolution du conflit dans le Golfe.

"Mon opinion générale sur le cuivre est que si la situation se désamorce, les investisseurs reviendront alors aux thèmes d'avant-guerre", a déclaré Tom Price, ajoutant que les investisseurs américains achetaient des couvertures en prévision d'éventuels droits de douane américains sur le cuivre .

En Chine, les stocks de cuivre de la Bourse de Shanghai

CU-STX-SGH ont chuté de 5,6% par rapport à la semaine dernière, pour s'établir à 181.333 tonnes, leur plus bas niveau depuis janvier. Les stocks d'aluminium de la ShFE AL-STX-SGH ont continué d'évoluer dans la direction opposée, progressant de 2% pour atteindre 492.728 tonnes, leur plus haut niveau en six ans.

L'aluminium CMAL3 du LME a gagné 0,9% à 3.523,50 $ la tonne alors que les contraintes d'approvisionnement dans le Golfe persistent, tandis que le nickel CMNI3 a reculé de 0,3% à 19.080 $ après avoir atteint mercredi un pic de près de deux ans à 20.000 $.

Le plomb CMPB3 a perdu 0,6% à 1.969 $, le zinc CMZN3 a reculé de 0,7% à 3.432 $ et l'étain CMSN3 a cédé 0,7% à 54.205 $.

Valeurs associées

CUIVRE (COPPER GRADE)
13 326,00 USD LME -0,19%
FREEPORT MCMORAN
60,600 USD NYSE -0,47%
Gaz naturel
2,77 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
100,67 USD Ice Europ -2,61%
Pétrole WTI
95,20 USD Ice Europ -2,91%
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