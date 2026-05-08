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Un rubis de 11.000 carats découvert en Birmanie
information fournie par AFP 08/05/2026 à 13:13

Photo du rubis découvert dans la région de Mogok fournie par le média d'Etat birman MRTV le 7 mai 2026 ( Myanmar Radio and Television / Handout )

Photo du rubis découvert dans la région de Mogok fournie par le média d'Etat birman MRTV le 7 mai 2026 ( Myanmar Radio and Television / Handout )

Les médias d'Etat birmans ont rapporté vendredi la découverte d'un énorme rubis de 11.000 carats, l'un des plus gros jamais trouvés dans ce pays d'Asie du Sud-Est réputé pour ses pierres précieuses.

Extrait de la région de Mogok, dans le nord, ce rubis est "exceptionnellement gros, rare et difficile à trouver ", a indiqué dans un communiqué le nouveau gouvernement birman, soutenu par l'armée.

"Le rubis géant présente une couleur rouge-pourpre, avec des nuances jaunâtres, et est considéré comme ayant une qualité chromatique élevée", a‑t‑il ajouté.

Bien que plus petite qu'un rubis similaire de 21.450 carats découvert dans la même zone en 1996, cette pierre est plus précieuse "en raison de sa couleur supérieure, de sa clarté et de sa qualité globale", a affirmé le gouvernement, sans donner de valeur précise.

Empereurs, rois et seigneurs de guerre se sont longtemps disputé la vallée de Mogok, dans la région de Mandalay, où se cachent des rubis remarquables, appelés "sang de pigeon".

Ces pierres sont parmi les plus chères au monde. Les joyaux de la plus haute qualité peuvent atteindre plusieurs millions de dollars.

La Birmanie est dirigée par une junte depuis un coup d'Etat en 2021, qui a déclenché une guerre civile, mais l'ancien chef militaire, Min Aung Hlaing, est récemment devenu président à l'issue d'un processus électoral largement contesté.

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