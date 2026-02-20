MÉTAUX-L'aluminium atteint son plus haut niveau en une semaine, tandis que la hausse des stocks pèse sur le cuivre

(Mise à jour des prix officiels de la LME) par Eric Onstad

Les prix de l'aluminium ont atteint leur plus haut niveau en une semaine vendredi, soutenus par les inquiétudes persistantes concernant l'offre, tandis que le cuivre a subi une troisième perte hebdomadaire en raison de l'augmentation continue des stocks.

L'aluminium de référence à trois mois du London Metal Exchange CMAL3 a augmenté de 0,3 % à 3 078 $ la tonne métrique dans les échanges officiels en open-outcry après avoir atteint 3 103 $, son niveau le plus élevé depuis le 13 février. L'aluminium LME a glissé de 8% depuis qu'il a atteint 3 356 $ la tonne le 29 janvier, son plus haut niveau depuis avril 2022.

"L'aluminium continue de surperformer le complexe parce que la croissance de l'offre reste limitée à l'échelle mondiale, ce qui le rend plus sensible aux petites améliorations du sentiment", a déclaré Ewa Manthey, stratège en matières premières chez ING.

La production du principal producteur, la Chine, a récemment atteint le plafond de production annuelle de 45 millions de tonnes imposé par le gouvernement, tandis qu'une autre fonderie a fermé aux États-Unis en raison des prix élevés de l'électricité.

Le reste du marché a été mitigé dans des volumes modérés en raison de la fermeture du Shanghai Futures Exchange pour les vacances du Nouvel An lunaire. Le marché rouvrira le 24 février.

"Il y a eu un peu de quadrillage pendant le week-end après une période volatile, et un léger ajustement avant le retour des participants chinois la semaine prochaine, lorsque la liquidité et la découverte des prix s'améliorent généralement", a déclaré Manthey.

Le cuivre du LME CMCU3 a augmenté de 0,1% dans l'activité officielle à 12 820 $ la tonne, mais était prêt pour une baisse hebdomadaire d'environ 1%.

Les stocks de cuivre dans les entrepôts approuvés par le LME ont augmenté de 9 575 tonnes pour atteindre 235 150 tonnes

MCUSTX-TOTAL , selon les données publiées vendredi, pour le niveau le plus élevé depuis mars 2025. Les stocks ont augmenté de 65% depuis le début de l'année.

La hausse du dollar a pesé sur le marché des métaux, ce dernier étant en passe de réaliser sa plus forte hausse hebdomadaire depuis octobre après une série de données économiques meilleures que prévu et des perspectives plus strictes de la part de la Réserve Fédérale. USD/

Un dollar plus fort rend les marchandises dont le prix est fixé dans la devise américaine plus chères pour les acheteurs utilisant d'autres devises.

Parmi les autres métaux, le zinc CMZN3 du LME a augmenté de 0,1 % à 3 343 $ la tonne, le nickel CMNI3 a ajouté 0,3 % à 17 330 $ et l'étain CMSN3 a perdu 0,3 % à 45 500 $, tandis que le plomb CMPB3 a perdu 0,4 % à 1 947 $.