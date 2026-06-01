MÉTAUX-L'aluminium atteint son plus haut niveau depuis quatre ans en raison de la résurgence des risques liés à l'approvisionnement au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les prix officiels) par Pratima Desai

Les prix de l'aluminium ont atteint lundi leur plus haut niveau depuis plus de quatre ans, alors que les tensions au Moyen-Orient s'intensifiaient, renforçant les craintes d'une pénurie de ce métal, ont indiqué des traders. L'Iran suspend les négociations indirectes avec les États-Unis après qu'Israël a ordonné à ses troupes de s'enfoncer plus profondément au Liban pour combattre le groupe Hezbollah soutenu par Téhéran, a déclaré l'agence de presse iranienne Tasnim. Le contrat de référence sur l'aluminium CMAL3 à la Bourse des métaux de Londres a progressé de 1,5 % à 3 721 dollars la tonne métrique à 16 h 04 GMT, après avoir atteint plus tôt 3 724 dollars, son plus haut niveau depuis mars 2022.

Le Moyen-Orient abrite 9 % de la capacité mondiale de fusion de l'aluminium. La fermeture du détroit d'Ormuz a restreint les exportations d'aluminium de la région et limité les importations des matières premières nécessaires à la fusion du métal utilisé pour fabriquer des voitures, des avions, des canettes de boissons et des matériaux de construction.

Les analystes s'attendent à un important déficit sur le marché de l'aluminium cette année, certains avançant des chiffres supérieurs à 2 millions de tonnes.

“L'aluminium reste le sujet phare”, a déclaré Britannia Global Markets dans une note. “Le déport extrême met en évidence la gravité de la pénurie.”

Le déport désigne la prime des contrats à terme sur l'aluminium à échéance proche de la LME par rapport à ceux situés plus loin sur la courbe des échéances 0#MAL: .

La prime du contrat au comptant sur l'aluminium par rapport au contrat à terme à trois mois a atteint vendredi son plus haut niveau en 19 ans, dépassant les 100 dollars la tonne. Les prix du cuivre sont également en hausse, les marchés anticipant des tensions sur les marchés hors des États-Unis, qui ont absorbé d'énormes quantités de ce métal au cours de l'année dernière en raison des anticipations de droits de douane sur les importations.

Les États-Unis devraient décider d'ici fin juin s'ils imposeront des droits de douane sur les importations de cuivre. Les stocks totaux de cuivre dans les entrepôts enregistrés auprès du Comex HG-STX-COMEX s'élevaient à 640.181 tonnes courtes, soit 580.762 tonnes métriques, en hausse de plus de 550 % depuis que le président américain Donald Trump a ordonné, en février de l'année dernière, une enquête sur les droits de douane à l'importation de cuivre.

Les anticipations d'une faible croissance de l'offre minière ont également contribué à soutenir les prix élevés du cuivre. Les données indiquant que l'activité manufacturière en Chine, premier consommateur mondial, s'est développée pour le sixième mois consécutif ont également soutenu les métaux industriels dans leur ensemble.

Le cuivre CMCU3 a augmenté de 1,3 % à 13.816 dollars la tonne, le zinc CMZN3 a gagné 0,9 % à 3.573 dollars, le plomb

CMPB3 a reculé de 0,3 % à 2.010 dollars, l'étain CMSN3 a progressé de 2,4 % à 56.740 dollars et le nickel CMNI3 a grimpé de 0,9 % à 19.235 dollars.