Métaux et minerais de la transition énergétique : de nouveaux enjeux stratégiques

Métaux et minerais de la transition énergétique

Les métaux et minerais sont au cœur d'enjeux économiques, environnementaux, sociaux et géopolitiques planétaires

Alors que l'Europe tente d'affirmer son indépendance énergétique face à la Russie, de nouvelles questions de dépendance surgissent. Pré-guerre, la Russie constituait le principal fournisseur d'hydrocarbures de l'Union Européenne : environ 40% des importations de gaz, 20% des importations de pétrole, et 70% des importations de charbon thermique.

La réponse de l'Union Européenne, au travers du plan RePowerEU, implique l'électrification croissante de l'économie (en particulier du chauffage, de la mobilité et de l'industrie) et une accélération du développement des énergies renouvelables. Entrent alors en jeu d'autres considérations géopolitiques, environnementales et sociales.

On considère qu'il existe plus de 4 000 minéraux différents, dont beaucoup contiennent des éléments métalliques. Les métaux sont des substances élémentaires, telles que l'or, l'argent et le cuivre, qui sont sous forme cristalline lorsque solides et se rencontrent naturellement dans les minéraux.

Devenus essentiels à la vie moderne, les métaux et minerais revêtent aujourd'hui un caractère stratégique d'autant plus important qu'ils sont présents dans de nombreuses technologies de la transition, notamment celles liées aux énergies renouvelables et à l'électrification des transports.

Face à l'hégémonie chinoise en la matière, quid de la stratégie de l'Union Européenne pour diversifier son approvisionnement et réduire sa dépendance ? Comment réduire l'impact environnemental et social du secteur ?

Consulter l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous.