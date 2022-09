METALLIANCE, filiale du Groupe GAUSSIN, annonce une commande de 12 véhicules destinés à la construction du Sydney Metro- Western Sydney Airport en Australie

METALLIANCE (EURONEXT ACCESS FR0010492181), une filiale du Groupe GAUSSIN spécialisée dans l’étude et la réalisation d’équipements industriels et d’engins mobiles, annonce une commande de 12 engins, incluant 5 TSP50, 2 VMS30, 2 Menriders 20C et 3 VMS Maintenance, de la part de la joint-venture australienne composée des entreprises CPB Contractors (CIMIC Group) et Ghella (CPBG). Ces véhicules sont destinés au projet Sydney Metro - Western Sydney Airport en Australie, qui prévoit la construction de deux tunnels et de six nouvelles stations. Les véhicules seront livrés en 2023.