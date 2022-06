METALLIANCE annonce une commande de 4 trains sur pneus (TSP) pour la construction de tunnels de la ligne ferroviaire à grande vitesse Naples-Bari en Italie

METALLIANCE, une filiale du Groupe GAUSSIN spécialisée dans l’étude et la réalisation d’équipements industriels et d’engins mobiles, annonce une commande de 4 trains sur pneus (TSP) de la part de la joint-venture Hirpinia AV Scarl, composée des entreprises Webuild et Astaldi, pour le compte de RFI/Italfer. Ces véhicules sont destinés à la réalisation du tronçon ferroviaire reliant Apice à Hirpinia dans le cadre de la nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse Naples-Bari en Italie.



Le contrat comprend la conception, la fabrication, la livraison et la mise en service des véhicules. Ces derniers doivent être livrés en deux étapes, avec les 2 premiers TSP qui arriveront sur le chantier italien dès mi-2022.