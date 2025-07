Meta: visé pour des abus présumés dans la publicité information fournie par Cercle Finance • 10/07/2025 à 15:31









(CercleFinance.com) - L'Autorité de la concurrence a annoncé hier qu'un grief avait été notifié au groupe Meta pour des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la publicité en ligne, susceptibles d'affecter plusieurs marchés connexes liés aux services de vérification publicitaire et à la commercialisation d'espaces publicitaires.



Concrètement, il est reproché à Meta d'avoir abusé de sa position dominante en limitant l'accès aux partenariats pour la fourniture de services de vérification publicitaire, selon des conditions jugées ni transparentes, ni objectives, ni non discriminatoires.



Cet acte d'instruction ouvre la procédure contradictoire et garantit à Meta l'exercice de ses droits de défense, sans préjuger de la culpabilité de l'entreprise. Le collège de l'Autorité statuera après échanges d'observations écrites et tenue d'une séance orale.



L'Autorité de la concurrence a indiqué qu'elle ne ferait aucun autre commentaire sur la pratique visée.





Valeurs associées META PLATFORMS (EX FACEBOOK) 729,4500 USD NASDAQ -0,45%