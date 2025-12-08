Meta va proposer des options pour les publicités personnalisées sur FB et Instagram

(AOF) - Meta s'engage à donner aux utilisateurs de l'Union européenne le choix sur les publicités personnalisées dans le cadre du règlement sur les marchés numériques, a indiqué la Commission européenne. Meta donnera aux utilisateurs de Facebook et d'Instagram le choix effectif entre: accepter de partager toutes leurs données et de voir une publicité entièrement personnalisée, et choisir de partager moins de données à caractère personnel pour une expérience avec une publicité personnalisée plus limitée.

La firme américaine présentera ces nouvelles options aux utilisateurs de l'UE en janvier 2026.

