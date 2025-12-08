 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 095,39
-0,24%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Meta va proposer des options pour les publicités personnalisées sur FB et Instagram
information fournie par AOF 08/12/2025 à 14:25

(AOF) - Meta s'engage à donner aux utilisateurs de l'Union européenne le choix sur les publicités personnalisées dans le cadre du règlement sur les marchés numériques, a indiqué la Commission européenne. Meta donnera aux utilisateurs de Facebook et d'Instagram le choix effectif entre: accepter de partager toutes leurs données et de voir une publicité entièrement personnalisée, et choisir de partager moins de données à caractère personnel pour une expérience avec une publicité personnalisée plus limitée.

La firme américaine présentera ces nouvelles options aux utilisateurs de l'UE en janvier 2026.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

META PLATFORMS
673,4200 USD NASDAQ 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank