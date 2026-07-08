Meta va construire un centre de données de 13 milliards de dollars canadiens en Alberta, son premier au Canada

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'Alberta a mis en avant le gaz bon marché et les températures plus fraîches comme atouts majeurs

* Cette installation d’une capacité de 1 gigawatt est la 33e de Meta à l’échelle mondiale

* Le centre de données sera construit dans le comté de Sturgeon, au centre de l'Alberta

(Mises à jour tout au long de l'article après la conférence de presse, ajout de citations et d'un commentaire d'un écologiste) par Amanda Stephenson

Le géant technologique Meta a annoncé mercredi la construction d’un immense centre de données dans le centre de l’Alberta, le premier de l’entreprise au Canada, alors qu’elle développe rapidement sa capacité de calcul pour répondre à l’essor mondial de l’IA.

Ce centre de données d’une puissance de 1 gigawatt, qui pourra être étendu jusqu’à 1,8 gigawatt, sera situé dans le comté de Sturgeon et représente un investissement total de 13 milliards de dollars canadiens, soit 9,17 milliards de dollars, a précisé Meta.

Meta a misé encore plus fort sur l’IA, l’ s’engageant à investir des centaines de milliards de dollars pour construire de grands centres de données dédiés à l’IA aux États-Unis. L’annonce concernant l’Alberta marque la création du 33e centre de données de l’entreprise à l’échelle mondiale.

Les dirigeants ont fait cette annonce à Calgary aux côtés de la première ministre Danielle Smith et d’autres responsables du gouvernement albertain, qui s’efforcent depuis plusieurs années de séduire les géants de la technologie de la Silicon Valley dans le but de stimuler des investissements à grande échelle dans cette province productrice de pétrole et de gaz.

Le ministre albertain chargé des technologies, Nate Glubish, a déclaré aux journalistes que plusieurs autres projets de centres de données d’une capacité de l’ordre du gigawatt se trouvaient actuellement à différents stades de développement dans la province.

« C’est le premier du genre, le premier de cette taille, le premier de cette envergure, mais ce ne sera pas le dernier », a déclaré M. Glubish.

À l’instar d’autres géants de la technologie, Meta est confrontée à des besoins énergétiques en forte expansion en raison du développement de l’IA, et l’Alberta dispose d’abondantes réserves de gaz naturel, vendu à un prix nettement inférieur à la référence américaine.

Le climat froid de la province rend également plus rentable le refroidissement des supercalculateurs géants et des infrastructures associées aux centres de données.

Les 20 centres de données de petite et moyenne taille existants en Alberta sont déjà alimentés par le réseau électrique provincial, qui est alimenté à 60 % par le gaz naturel. Le gouvernement provincial offre aux nouveaux promoteurs la possibilité de construire leurs propres sources d’énergie afin d’éviter les contraintes liées à la capacité électrique.

Meta a annoncé mercredi qu’elle financerait intégralement les nouvelles infrastructures de production et de réseau pour son centre de données en Alberta, qui consommera environ autant d’électricité que 800 000 foyers.

Gary Demasi, vice-président chargé du développement des centres de données chez Meta, a déclaré que l’entreprise compenserait cette consommation d’électricité en investissant dans des énergies propres et renouvelables.

Il a également précisé que le centre de données utilisera un système de refroidissement par liquide en circuit fermé, ce qui signifie que sa consommation totale d’eau sera inférieure à celle d’un terrain de golf classique.

L’entreprise s’est associée à la société albertaine Pembina Pipeline PPL.TO , qui a annoncé la semaine dernière qu’elle allait mener à bien son projet « Greenlight Electricity Centre », une nouvelle centrale électrique alimentée au gaz naturel située dans le comté de Sturgeon, qui sera mise en service fin 2030 et avec laquelle Meta a conclu un accord de transport d’électricité à long terme.

Jusqu’à ce que ce projet soit opérationnel et pendant la prochaine décennie, le producteur d’électricité albertain Capital Power CPX.TO fournira 250 mégawatts d’électricité au site grâce à son parc existant de centrales au gaz naturel.

Selon Pembina, le projet nécessitera environ 150 millions de pieds cubes de gaz naturel par jour, ce qui contribuera à créer une demande pour les producteurs de gaz naturel de l’Ouest canadien.

Le gouvernement canadien a présenté le mois dernier une stratégie en matière d’IA qui suggérait que la croissance des nouveaux centres de données bénéficierait du réseau électrique propre du pays, alimenté en grande partie par des énergies renouvelables et des sources d’énergie à faibles émissions.

Mais la grande majorité des centres de données actuellement en phase de planification au Canada sont situés en Alberta, où la dépendance au gaz naturel fait que l’intensité en émissions du réseau électrique de la province est près de cinq fois supérieure à la moyenne nationale.

Les écologistes canadiens n’ont pas tardé à condamner les projets de Meta, certains affirmant que les milliardaires du secteur technologique n’ont aucun droit sur les ressources naturelles du pays.

« Nous avons besoin d’un moratoire sur les méga-centres de données jusqu’à ce que nous ayons adopté des mesures législatives protégeant l’environnement et les droits de l’homme dans le domaine de l’IA », a déclaré Keith Stewart, de Greenpeace Canada.