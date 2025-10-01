Meta utilisera les chats IA pour personnaliser le contenu et les publicités à partir de décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Echo Wang

Meta Platforms META.O a déclaré mercredi qu'elle commencerait à utiliser les interactions de ses utilisateurs avec ses outils d'IA générative pour personnaliser le contenu et les publicités sur ses applications telles que Facebook et Instagram à partir du 16 décembre.

Les utilisateurs seront informés des changements à partir du 7 octobre et ils n'auront pas la possibilité de s'y opposer, a déclaré le géant des médias sociaux, bien que cette mise à jour ne s'applique qu'à ceux qui utilisent Meta AI.

Meta a déclaré que les interactions des utilisateurs avec ses fonctions d'IA, qu'elles soient vocales ou textuelles, seraient ajoutées aux données existantes, telles que les mentions "J'aime" et les abonnements, afin d'élaborer des recommandations de contenu et de publicités, y compris pour les Reels et les publicités. Par exemple, un utilisateur parlant de randonnée avec Meta AI pourrait ensuite se voir proposer des groupes de randonneurs, des mises à jour de sentiers de la part de ses amis ou des publicités pour des chaussures.

"Les interactions des utilisateurs seront simplement un autre élément des données d'entrée qui éclaireront la personnalisation des flux et des publicités", a déclaré Christy Harris, responsable des politiques de confidentialité chez Meta. "Nous sommes encore en train de construire les premières offres qui utiliseront ces données."

Lorsque les utilisateurs discutent avec Meta AI de sujets plus sensibles tels que leurs opinions religieuses, leur orientation sexuelle, leurs opinions politiques, leur santé, ou leur origine raciale ou ethnique, Meta n'utilisera pas ces sujets pour leur montrer des publicités, a précisé l'entreprise.

Le déploiement commencera dans la plupart des régions le 16 décembre et s'étendra au fil du temps, à l'exception du Royaume-Uni, de l'Union européenne et de la Corée du Sud.

Meta AI compte aujourd'hui 1 milliard d'utilisateurs actifs mensuels sur l'ensemble des applications de la société.

Le PDG Mark Zuckerberg a déclaré lors de la réunion annuelle des actionnaires de l'entreprise que "l'objectif de cette année est d'approfondir l'expérience et de faire de Meta AI le leader de l'IA personnelle en mettant l'accent sur la personnalisation, les conversations vocales et le divertissement."

Meta a lancé ses premières lunettes intelligentes destinées au grand public avec un écran intégré lors de sa conférence annuelle Connect le mois dernier.

L'utilisation par l'entreprise des interactions avec l'IA pour les publicités intervient alors que d'autres géants de la technologie, notamment Google GOOGL.O et Amazon AMZN.O , ont commencé à monétiser les outils d'IA, souvent par le biais de services basés sur le cloud. Mais peu d'entre eux ont utilisé les conversations avec l'IA pour personnaliser le contenu et les publicités sur plusieurs plateformes à l'échelle visée par Meta.