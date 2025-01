Meta: trois nominations au conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 07/01/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Meta annonce l'arrivée de John Elkann au sein de son conseil d'administration. CEO d'Exor, l'une des plus grandes sociétés d'investissement européennes, contrôlée par la famille Agnelli, John Elkann est également président exécutif de Ferrari et de Stellantis.



Le conseil accueille aussi Charlie Songhurst, investisseur technologique qui investit actuellement dans plus de 500 startups à travers le monde. Auparavant, il a exercé des fonctions chez Microsoft, où il s'est concentré sur les partenariats et les acquisitions.



Enfin, le conseil d'administration est rejoint par Dana White, le président et CEO de l'Ultimate Fighting Championship (UFC), la plus importante organisation d'arts martiaux mixtes au monde, qui emploie plus de 600 personnes sur les cinq continents.





