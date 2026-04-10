Meta transfère ses meilleurs ingénieurs dans une nouvelle équipe d'outils d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Katie Paul et Jeff Horwitz

Meta META.O est en train d'intégrer les meilleurs ingénieurs logiciels de l'entreprise dans une nouvelle organisation d'ingénierie de l'IA créée le mois dernier, selon un mémo interne vu par Reuters, dans le cadre d'une réorganisation de sa main-d'œuvre en préparation de licenciements.

L'entreprise de médias sociaux commence cette semaine à informer les employés sélectionnés pour être transférés dans l'unité d'ingénierie Applied AI (AAI), selon le mémo rédigé par le chef de la nouvelle organisation, Maher Saba.

Saba, vice-président de la division Reality Labs et lieutenant de longue date du directeur de la technologie Andrew Bosworth, avait initialement invité les volontaires à s'inscrire à l'organisation lorsqu'il avait annoncé sa création le mois dernier.

Dans son nouveau mémo, il précise que l'adhésion n'est plus volontaire.

L'entreprise "passe maintenant à la phase suivante: développer l'équipe" et a travaillé avec les dirigeants de Meta pour "identifier les talents SWE (software engineer) pour celle-ci".

"L'AAI est l'une des plus grandes priorités de l'entreprise et nous y consacrons nos ressources en déplaçant nos meilleurs talents pour y répondre. Par conséquent, les transferts ne sont pas facultatifs", a-t-il écrit en réponse à une question posée par un employé.

Un porte-parole de Meta a refusé de commenter le mémo, d'abord rapporté par The Information, ou les plans pour l'équipe. Cette réorganisation intervient alors que Meta prévoit de vastes licenciements qui pourraient supprimer des dizaines de milliers d'emplois au sein de l'entreprise, dans le but de compenser les investissements coûteux dans l'infrastructure de l'intelligence artificielle et de se préparer à une plus grande efficacité grâce aux travailleurs assistés par l'IA.

L'organisation Applied AI fait partie de cette vision, chargée de créer des outils et des évaluations pour accélérer le développement d'agents d'intelligence artificielle capables d'écrire du code et d'effectuer des tâches complexes de manière autonome.

L'objectif final, a déclaré Saba le mois dernier, était de faire en sorte que les agents effectuent la majeure partie du travail pour construire, tester et expédier des produits et des infrastructures chez Meta, avec des employés humains qui les surveillent.

Le propriétaire de Facebook et d'Instagram a poussé ses employés à atteindre des objectifs d'utilisation de l'IA cette année et a restructuré certaines équipes au sein de Reality Labs pour qu'elles soient "natives de l'IA", avec moins de responsables gardant un œil sur les grandes équipes à l'aide de rapports générés par l'IA sur leurs performances.

Le directeur général Mark Zuckerberg a fait allusion à la transformation qu'il prévoyait pour l'entreprise lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs en janvier, déclarant qu'il s'attendait à ce que 2026 soit "l'année où l'IA commencera à changer radicalement notre façon de travailler".

"Nous investissons dans des outils natifs de l'IA pour que les individus de Meta puissent faire plus, nous élevons les contributeurs individuels et nous aplatissons les équipes", a-t-il déclaré.

Si le plan est couronné de succès, a-t-il ajouté, "je pense que nous obtiendrons beaucoup plus de résultats et je pense que ce sera beaucoup plus amusant".