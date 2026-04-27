Meta table sur l'énergie solaire spatiale avec Overview Energy
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 15:35
L'accord octroie à la maison-mère de Facebook, WhatsApp ou Instagram, un accès anticipé à de la capacité allant jusqu'à 1 GW, qui sera fournie par le système solaire spatial innovant d'Overview.
Ce système collecte l'énergie solaire dans l'espace et la transmet vers les installations solaires existantes au sol, où elle est convertie en électricité, permettant à ces actifs de maximiser leur utilisation et de produire de l'électricité 24h/24.
"La technologie solaire spatiale représente une avancée transformatrice en tirant parti des infrastructures existantes pour fournir une énergie nouvelle et ininterrompue", souligne ainsi Nat Sahlstrom, vice-président de l'énergie et de la durabilité chez Meta.
Avec cet accord de réservation de capacité, le géant des réseaux sociaux devient l'une des premières grandes entreprises à obtenir les droits pour la future capacité solaire spatiale délivrée de l'orbite au réseau.
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