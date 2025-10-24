Sika lance un programme de réduction des coûts et va supprimer jusqu'à 1.500 postes

Le groupe suisse Sika, plombé par les difficultés du secteur du bâtiment en Chine, a annoncé vendredi le lancement d'un programme de réduction des coûts et va supprimer jusqu'à 1.500 postes.

Sika, dont les effectifs se montent à plus de 34.000 personnes au niveau mondial, entend ainsi répondre "proactivement" aux faiblesses de certains marchés, a déclaré son directeur général, Thomas Hasler, cité dans le communiqué détaillant les résultats du groupe sur neuf mois.

L'entreprise veut dégager avec un programme d'efficience 150 à 200 millions de francs suisses d'économies annuelles et s'attend à ce que ce plan déploie pleinement ses effets à partir de 2028, a précisé Sika.

La mise en œuvre de ce programme devrait entraîner 80 à 100 millions de francs de coûts exceptionnels en 2025.

Le groupe, qui fabrique des colles, mortiers et produits d'isolation pour le bâtiment, a vu son chiffre d'affaires s'effriter de 3,8% sur les neuf premiers mois de 2025, à près de 8,6 milliards de francs, sur fond de chute "à deux chiffres" de ses ventes en Chine, a-t-il indiqué.

Son bénéfice net, inférieur aux attentes, s'est contracté de 5,6%, à 870,9 millions de francs. Les analystes interrogés par l'agence suisse AWP l'attendaient en moyenne à 881 millions de francs.

Pour l'ensemble de l'exercice 2025, le groupe a confirmé s'attendre à une croissance "modeste" de ses ventes hors effets de changes. Sur neuf mois, elles se sont accrues de 1,1%.

Sika a en revanche abaissé ses prévisions pour 2028. Il vise désormais une croissance de ses ventes de 3% à 6% en monnaies locales, contre 6% à 9% visés auparavant.