Meta signe un accord sur l'énergie nucléaire avec Vistra, Oklo et TerraPower
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 12:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta Platforms META.O a déclaré vendredi qu'elle avait signé des contrats pour des projets d'énergie nucléaire pouvant atteindre 6,6 gigawatts avec des sociétés d'énergie, notamment Vistra VST.N , Oklo OKLO.N et TerraPower.

