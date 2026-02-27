 Aller au contenu principal
Meta signe un accord de plusieurs milliards de dollars pour louer les puces d'IA de Google, selon The Information
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 01:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 3 et 4)

Meta Platforms META.O a signé un accord de plusieurs milliards de dollars pour louer des puces d'intelligence artificielle à Google GOOGL.O afin de développer de nouveaux modèles d'IA, a rapporté The Information jeudi, citant une personne impliquée dans les négociations. L'annonce de cet accord pluriannuel intervient alors que les entreprises investissent des milliards dans les puces et les infrastructures d'intelligence artificielle pour répondre à la demande en matière d'intelligence artificielle.

Meta et Google ont décliné la demande de commentaire de Reuters. En début de semaine, Advanced Micro Devices AMD.O a déclaré qu'il vendrait jusqu'à 60 milliards de dollars de puces d'intelligence artificielle à Meta. Au début du mois, le propriétaire de Facebook a également signé un accord avec Nvidia NVDA.O pour acheter ses puces d'IA actuelles et futures. Reuters a rapporté en décembre que Google cherchait à faire de ses Tensor Processing Units (TPUs) une alternative viable aux GPU de Nvidia, leaders sur le marché. Les ventes de TPU sont devenues un moteur de croissance essentiel des revenus de Google dans le domaine du cloud, car l'entreprise cherche à prouver aux investisseurs que ses investissements dans l'IA sont rentables.

The Information a rapporté jeudi que Meta était également en pourparlers avec Google pour acheter des TPU pour ses centres de données dès l'année prochaine, bien que l'état d'avancement de ces discussions n'ait pas pu être déterminé.

Google a également signé un accord avec une grande société d'investissement non identifiée pour financer une coentreprise qui louerait les TPU à d'autres clients, ajoute le rapport.

© 2026 Thomson Reuters.

