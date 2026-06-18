Meta signe de nouveaux accords dans le domaine du calcul pour l'IA avec l'entreprise de centres de données Crusoe, rapporte Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta Platforms META.O a conclu de nouveaux accords pour obtenir de la puissance de calcul dédiée à l'IA auprès du développeur de centres de données Crusoe, a rapporté jeudi Bloomberg News, alors que l'entreprise renforce l'infrastructure nécessaire pour soutenir son expansion dans le domaine de l'IA.

Meta et Crusoe n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters concernant cet article, qui citait des sources proches du dossier. Reuters n’a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

Voici quelques détails:

* Selon cet article, Meta s'est engagée par contrat à acheter de la capacité de calcul à Crusoe dans deux centres de données, situés à Childress, au Texas, et à Warrenton, dans le Missouri.

* Meta devrait disposer d’une capacité totale d’environ 1,6 gigawatt sur les deux sites, précise l’article.

* Un seul gigawatt suffit à alimenter environ 750 000 foyers américains.

* L’article de Bloomberg précise qu’on ne sait pas encore exactement combien Meta va dépenser ni quand cette capacité de calcul sera mise à disposition.

* À l’instar des autres géants de la tech, Meta investit des milliards de dollars dans des centres de données dédiés à l’IA et dans la puissance de calcul, alors que la demande continue de dépasser l’offre.

* Meta s’est engagée à investir 600 milliards de dollars dans les infrastructures et l’emploi aux États-Unis au cours des trois prochaines années, alors qu’elle construit d’immenses centres de données pour soutenir les paris audacieux de son directeur général, Mark Zuckerberg, sur les technologies d’agents IA.