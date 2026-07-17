 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Meta serait en pourparlers pour un accord de 10 milliards de dollars avec Anthropic concernant des ressources informatiques, selon le New York Times
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 18:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta Platforms META.O serait en pourparlers pour louer de la puissance de calcul à Anthropic dans le cadre d'un accord qui pourrait s'élever à 10 milliards de dollars, a rapporté vendredi le New York Times, citant trois personnes proches des discussions.

Valeurs associées

META PLATFORMS
651,7450 USD NASDAQ -1,93%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
25,96 +6,66%
CAC 40
8 338,81 -0,47%
Pétrole Brent
87,61 +3,24%
SOITEC
87,34 -3,15%
TOTALENERGIES
70,51 +1,32%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank