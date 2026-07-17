Meta serait en pourparlers pour un accord de 10 milliards de dollars avec Anthropic concernant des ressources informatiques, selon le New York Times

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Meta Platforms META.O serait en pourparlers pour louer de la puissance de calcul à Anthropic dans le cadre d'un accord qui pourrait s'élever à 10 milliards de dollars, a rapporté vendredi le New York Times, citant trois personnes proches des discussions.