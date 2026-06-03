Meta se lance dans la course à l'IA d'entreprise avec un nouvel agent commercial

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires de la direction aux paragraphes 14, 15 et 16) par Katie Paul

Meta Platforms META.O a dévoilé mercredi un agent d'intelligence artificielle destiné à aider les entreprises à mener à bien leurs opérations quotidiennes, positionnant ainsi le géant des réseaux sociaux comme un acteur du marché de l'IA d'entreprise.

Annoncé lors de la conférence « Conversations » de l'entreprise, axée sur WhatsApp et organisée à Londres, ce nouveau produit élargit les services de messagerie d'entreprise existants en offrant des fonctionnalités « agentiques » grâce auxquelles l'assistant peut effectuer des actions telles que la prise de rendez-vous dans l'agenda et la conclusion de ventes pour le compte des entreprises.

La société a indiqué que plus d’un million d’entreprises utilisaient déjà des versions antérieures de ces agents sous forme de chatbots sur WhatsApp et Messenger. La nouvelle version sera également intégrée à Instagram et déployée à l’échelle mondiale auprès d’entreprises de toutes tailles.

Cette initiative laisse entrevoir les ambitions de Meta de concurrencer des rivaux tels qu'OpenAI, Anthropic et Google (filiale d'Alphabet) GOOGL.O sur le marché des applications d'entreprise de ses outils d'IA, en tirant parti de la portée de ses applications WhatsApp, Instagram et Facebook.

“Il s'agit clairement d'une stratégie d'entreprise”, a déclaré Naomi Gleit, responsable produit chez Meta, à Reuters lors d'une interview en marge de la conférence.

Business Agent peut être personnalisé pour répondre aux requêtes sur ces applications, en adoptant le ton de l’entreprise et en gérant des tâches telles que répondre aux questions fréquentes, qualifier les prospects et transférer les requêtes complexes à des collaborateurs humains si nécessaire.

Les entreprises pourront dans un premier temps accéder gratuitement à l'outil, des options d'abonnement payant étant prévues dans les mois à venir.

“Nous voulons réellement passer à l’action dès maintenant. Nous voulons qu’il soit capable d’effectuer le paiement, de traiter la réservation, de passer la commande”, allant au-delà des “automatisations basées sur des règles” des anciens bots, a-t-elle déclaré.

Parallèlement aux nouvelles offres Business Agent au sein des applications de Meta, l’entreprise lance également une “Business Agent Platform” plus large, destinée à fournir aux entreprises l’infrastructure nécessaire pour créer des agents IA personnalisés afin de les aider à gérer leurs opérations ailleurs.

La plateforme est connectée à des centaines de systèmes tiers tels que Shopify, Zendesk et Shopee, où ces agents peuvent être déployés, et fournit aux grandes entreprises des contrôles, des garde-fous et des outils de mesure de niveau professionnel, a indiqué la société.

Mme Gleit est à la tête des efforts de l’entreprise pour se développer dans de nouveaux secteurs d’activité autour des agents IA, notamment avec une nouvelle équipe, Enterprise Solutions, annoncée dans le cadre d’une récente restructuration à l’échelle de l’entreprise autour de l’IA.

L'équipe enverra des équipes d'ingénieurs déployés sur le terrain pour s'intégrer chez les clients professionnels, un modèle utilisé par des entreprises d'IA telles qu'Anthropic qui vise à naviguer dans les enjeux politiques internes liés à l'adoption de l'IA et à écrire du code sur mesure pour aider les modèles à produire des résultats.

Son champ d'action se concentre actuellement sur les nouveaux agents commerciaux, mais elle travaille également à la création et à la vente de produits d'IA agentique que les entreprises peuvent utiliser pour des fonctions internes supplémentaires.

Mme Gleit travaille également à la consolidation des différents agents IA développés par Meta, notamment des outils internes axés sur les flux de travail, un bot d’assistance Meta AI destiné aux utilisateurs et un “assistant commercial” distinct axé sur la publicité, lancé mondialement le mois dernier, a-t-elle déclaré.

“La principale remarque que j’entends, en particulier de la part des petites entreprises, est: “Je veux juste pouvoir compter sur un seul endroit capable de tout faire””, a-t-elle déclaré.

“Il faut rendre les choses modulaires, et il faut aussi être prêt à évoluer, car la technologie évolue très rapidement.”