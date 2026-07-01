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Meta s'envole après des informations selon lesquelles elle développe une activité de cloud pour vendre sa capacité IA excédentaire
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 16:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er juillet - ** L'action de Meta Platforms META.O , société mère de Facebook, progresse de 7,3 % à 604,50 dollars

** Meta développe une activité de cloud computing afin de vendre sa capacité de calcul excédentaire dédiée à l'IA, rapporte Bloomberg News

** Reuters n'a pas pu vérifier cette information de manière indépendante

** Les actions de Neocloud reculent à la suite de cette information; Nebius NBIS.O perd 13 % à 240,30 dollars, CoreWeave CRWV.O recule de 11,3 % à 88,45 dollars et Iren

IREN.O cède 4,1 % à 43,84 dollars

** En tenant compte des variations de la séance, le META affiche une baisse d'environ 9,2 % depuis le début de l'année

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IREN LTD
44,1500 USD NASDAQ -3,46%
META PLATFORMS
611,1500 USD NASDAQ +8,50%
NEBIUS GROUP RG-A
244,0905 USD NASDAQ -11,62%
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