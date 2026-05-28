Meta s'engage à verser des fonds supplémentaires au comité de surveillance jusqu'en 2028

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le comité de surveillance de Meta Platforms META.O a déclaré jeudi que le géant de la technologie s'était engagé à injecter des fonds supplémentaires pour assurer la pérennité de ses activités jusqu'en 2028.