Meta s'effondre avant l'ouverture de la Bourse, les dépenses liées à l'IA pesant sur son flux de trésorerie disponible

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
30 juillet - ** Les actions de Meta META.O s'effondrent de 8,5% en pré-ouverture
** La société a enregistré une baisse de 91% de son flux de trésorerie disponible, reflétant l'impact des dépenses importantes consacrées à l'IA
** Le flux de trésorerie disponible du deuxième trimestre s'élève à 784 millions de dollars, contre 8,55 milliards de dollars un an plus tôt
** "Meta a toujours un rôle crucial à jouer dans le monde de l’IA, mais l’entreprise cherche encore un peu sa voie, ce qui explique pourquoi nous constatons une certaine volatilité tant au niveau des coûts que des revenus" - Ben Barringer, responsable de la recherche technologique chez Quilter Cheviot
** Le cours de l'action a reculé d'environ 12% depuis le début de l'année
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