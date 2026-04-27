Meta s'associe à la start-up spatiale Overview Energy pour garantir l'approvisionnement en énergie solaire de ses centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta Platforms META.O a signé un accord avec Overview Energy afin de s'approvisionner en électricité provenant de l'infrastructure d'énergie solaire spatiale de cette start-up pour les centres de données de la société mère de Facebook d'ici la fin de la décennie.

Overview Energydéveloppe un système capable de capter l'énergie solaire dans l'espace et de la transmettre par faisceau vers des installations au sol pour produire de l'électricité 24 heures sur 24. La première démonstration en orbite du système est prévue pour 2028, et la fourniture commerciale d'électricité pour 2030, ont indiqué les deux sociétés.

L'accord accorde à Meta un accès anticipé à une capacité pouvant atteindre 1 gigawatt provenant du système d'Overview, ont ajouté les entreprises. Les conditions financières de l'accord n'ont pas été divulguées.

“La technologie solaire spatiale représente une avancée révolutionnaire en tirant parti des infrastructures terrestres existantes pour fournir une nouvelle énergie ininterrompue depuis l'orbite”, a déclaré Nat Sahlstrom, vice-président chargé de l'énergie et du développement durable chez Meta.

À l'instar de ses homologues du secteur des grandes technologies, Meta a conclu des accords d'approvisionnement énergétique à long terme alors que l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle et l'essor des centres de données exercent une pression sur le réseau électrique américain existant. Les entreprises technologiques se tournent également vers de nouvelles sources d'énergie face à la pression exercée par les groupes environnementaux et de consommateurs.

Meta construit actuellement plusieurs centres de données d'une capacité de plusieurs gigawatts à travers les États-Unis, dont un dans la Louisiane rurale, un projet dont le président américain Donald Trump a déclaré qu'il coûterait 50 milliards de dollars et s'étendrait sur un site d'une superficie comparable à une partie importante de Manhattan.

Le géant des réseaux sociaux s'est également associé à des entreprises , telles que Vistra VST.N , Oklo OKLO.N et TerraPower, ce qui le positionne comme l'un des principaux acheteurs d'énergie nucléaire au monde.