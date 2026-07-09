Meta recule après que Reuters a annoncé que la production de puces d'IA était prévue pour septembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 juillet - ** Les actions de Meta Platforms META.O ont chuté de 1,8 % à 592,17 dollars en pré-ouverture, à la suite d’un article exclusif de Reuters faisant état de son intention de lancer la fabrication d’une puce destinée aux centres de données en septembre

** Cette puce sur mesure, dont le nom de code est "Iris", est en cours de conception en collaboration avec Broadcom

AVGO.O , tandis que sa fabrication a été confiée au sous-traitant TSMC 2330.TW , selon une note interne consultée par Reuters

** La société a conclu des accords d'approvisionnement à long terme, sur plusieurs années, avec Samsung Electronics

005930.KS pour les puces mémoire, Sandisk SNDK.O pour le stockage flash et Sumitomo Electric 5802.T pour les équipements à fibre optique – note de service

** À la clôture d’hier, l’action META affichait une baisse de 8,6 % depuis le début de l’année