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Meta recule après avoir levé 37,5 milliards de dollars pour financer le développement de l'IA
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 13:07

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** Les actions de Meta Platforms META.O reculent de 0,3 % à 628,86 dollars avant l'ouverture, après une levée de fonds supérieure aux prévisions pour le développement de son intelligence artificielle

** META annonce que a fixé le prix d’une offre publique de 40 millions d’actions à 625 dollars, pour un montant total de 25 milliards de dollars, ainsi que celui d’actions privilégiées obligatoirement convertibles à 6,5 % sur 3 ans, d’un montant de 12,5 milliards de dollars

** Le seuil de conversion des titres convertibles, fixé à environ 734,21 dollars, représente une prime de 17,5 % par rapport au prix d’offre des actions

** Lundi, l’action META a clôturé en baisse de 1,9 % à 630,56 dollars après que la société eut lancé des opérations sur actions et sur actions privilégiées d’une valeur de 35 milliards de dollars, et annoncé son intention de lancer un programme distinct de vente d’actions « at-the-market » pouvant atteindre 60 milliards de dollars afin de développer son infrastructure d’IA

** Les fabricants de puces Nvidia NVDA.O , Advanced Micro

AMD.O et Broadcom AVGO.O ont fait savoir qu’ils comptaient acheter jusqu’à 5 milliards de dollars de titres dans le cadre de cette offre

** Dans un communiqué séparé, NVDA a déclaré qu’elle investirait 3 milliards de dollars dans l’offre d’actions de META afin d’approfondir leur partenariat autour de l’assistant IA Muse de la société mère de Facebook et des modèles d’IA associés

** Morgan Stanley et Goldman Sachs sont les co-chefs de file de ces offres publiques

** L'action META a chuté de 7 % jeudi dernier après que ses projets d'émission de nouvelles actions ont éclipsé les résultats supérieurs aux attentes du troisième trimestre et les solides perspectives pour le quatrième trimestre

** Depuis le début de l’année jusqu’à lundi, l’action a reculé d’environ 4,5 %, sous-performant ainsi la hausse de 12,6 % enregistrée par l’indice Nasdaq .IXIC

Valeurs associées

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559,0200 USD NASDAQ +5,22%
BROADCOM
341,6935 USD NASDAQ +3,80%
META PLATFORMS
623,1667 USD NASDAQ -1,17%
NASDAQ Composite
26 462,37 Pts Index Ex +1,12%
NVIDIA
217,6800 USD NASDAQ +0,78%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 27/10/2026 à 13:07:08.

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