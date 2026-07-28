Meta : qu'attendre du T2 face au risque d'explosion du capex ?

Meta publiera ses résultats du deuxième trimestre mercredi après la clôture de Wall Street, avec des attentes qui paraissent relativement accessibles sur le plan opérationnel. Le consensus table sur environ 60,2 MdsUSD de chiffre d'affaires, proche du haut de la guidance de 58 à 61 MdsUSD, tandis que Jefferies vise 60,5 MdsUSD et estime que le groupe pourrait également dépasser les attentes au troisième trimestre.

Les signaux en provenance de la publicité restent en effet solides, ce qui réduit le risque d'une mauvaise surprise sur l'activité historique du groupe. Les CPM ont fortement accéléré en juin sur Facebook et Instagram, tandis que 80% des partenaires interrogés par Jefferies ont atteint ou dépassé leurs budgets prévus sur Meta au deuxième trimestre. La banque estime même que les dépenses sur la plateforme pourraient encore progresser de 20% au troisième trimestre.

La réaction du titre devrait toutefois dépendre beaucoup plus des commentaires sur les investissements dans l'intelligence artificielle que de quelques centaines de millions de dollars de dépassement sur le chiffre d'affaires. Meta prévoit actuellement entre 125 et 145 MdsUSD de capex en 2026, mais plusieurs responsables de ses infrastructures ont récemment indiqué que le déploiement restait à ses débuts et que les contraintes s'étendaient désormais des GPU à la mémoire, aux CPU et au stockage.

L'attention risque donc de se déplacer rapidement vers 2027, d'autant que Jefferies juge les estimations actuelles encore trop faibles et indique que les investisseurs envisagent désormais un niveau d'investissements proche de 225 MdsUSD. Un trimestre solide accompagné d'une hausse modérée du capex pourrait soutenir le titre, alors que des commentaires laissant entrevoir une nouvelle explosion des dépenses en 2027 risqueraient au contraire d'éclipser une nouvelle fois la vigueur de la publicité.