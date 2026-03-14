Meta prévoit une vague de licenciements alors que les coûts liés à l'IA augmentent

(Actualisé avec déclaration de Meta)

par Katie Paul, Jeff Horwitz et Deepa Seetharaman

Meta

META.O prévoit de procéder à une vague de licenciements qui pourrait affecter au moins 20% des employés de l'entreprise, ont dit à Reuters trois sources au fait de la question.

La maison-mère de Facebook et Instagram cherche à compenser le coût des dépenses engagées dans les infrastructures d'intelligence artificielle (IA) et à se préparer à l'amélioration de l'efficacité qu'apporteront à l'entreprise les employés assistés par l'IA.

Aucune date n'a été fixée pour les licenciements et le nombre d'employés qui sera affecté n'a pas été finalisé, ont dit les sources.

Les dirigeants de l'entreprise ont récemment fait part du projet à d'autres cadres supérieurs de Meta et leur ont demandé de commencer à prévoir la façon de procéder aux réductions, ont dit deux sources.

"Il s'agit là de spéculations sur des approches théoriques", a déclaré Andy Stone, porte-parole de Meta.

Le géant technologique a dit au mois de janvier revoir à la hausse ses plans de dépenses d'investissement cette année afin d'avancer sur la "superintelligence", alors que l'entreprise entend proposer aux utilisateurs une IA hautement personnalisée.

Mark Zuckerberg, le directeur général de Meta Platforms, a fait allusion aux gains d'efficacité résultant de ces investissements, déclarant en janvier qu'il commençait à constater que "des projets qui nécessitaient auparavant de grandes équipes sont désormais menés à bien par une seule personne très talentueuse".

(version française Camille Raynaud)