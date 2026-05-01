Estée Lauder prévoit un CA annuel solide avec les effets du plan de redressement

Des cosmétiques Estee Lauder exposés dans un magasin de cosmétiques d'un centre commercial à Mumbai

Estée Lauder a annoncé ‌vendredi anticiper une forte croissance organique de ses ventes annuelles ​après avoir dépassé les attentes au premier trimestre, signe que le redressement du groupe commence à porter ses fruits, ce qui a ​fait bondir son titre de près de 12% avant l’ouverture de la Bourse de ​New York.

La stratégie d’Estée Lauder, ⁠axée sur le lancement de produits haut de gamme, la ‌rationalisation de la chaîne d’approvisionnement et l’accélération de l’innovation et du marketing dans le cadre du plan "Beauty ​Reimagined", a contribué à ‌relancer les ventes sur des marchés clés du ⁠luxe, notamment en Chine et en Europe.

Le groupe, qui est en discussions en vue d'une fusion avec Puig, propriétaire de Jean ⁠Paul Gaultier, table ‌désormais sur une croissance organique des ventes nettes d'environ ⁠3%, soit dans le haut de sa fourchette précédente.

Le ‌géant américain des cosmétiques a toutefois précisé que ses ⁠prévisions actuelles reposaient sur l'hypothèse d'une absence de ⁠détérioration de la ‌situation géopolitique ou de ses effets associés, notamment en matière de ​droits de douane et du ‌moral des consommateurs, ainsi que de perturbations de l’activité au Moyen-Orient au-delà de mai ​2026.

Estée Lauder a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 3,71 milliards de dollars (3,16 milliards d'euros), contre 3,69 milliards attendus ⁠par les analystes, selon les données LSEG.

Le groupe a également revu à la hausse son objectif de suppression d’emplois, désormais compris entre 9.000 et 10.000 postes, contre une fourchette précédente de 5.800 à 7.000.

(Rédigé par Anuja Bharat Mistry, version française Elena Smirnova, ​édité par Augustin Turpin)