Meta porte la capacité de son centre de données en Louisiane à 5 gigawatts ; l'investissement dépasse les 50 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles et des détails)

Meta META.O a annoncé lundi que son centre de données situé dans la paroisse de Richland, en Louisiane, verrait sa capacité de calcul portée à 5 gigawatts, l'investissement dans le projet dépassant désormais les 50 milliards de dollars.

Le centre de données prévu, baptisé Hyperion, devait initialement offrir plus de 2 gigawatts de capacité de calcul afin de prendre en charge l'entraînement de grands modèles linguistiques, la technologie à l'origine d'outils tels que ChatGPT.

Voici quelques détails:

* Cette annonce intervient alors que les associations environnementales et de défense des consommateurs s'opposent de plus en plus à ce projet de construction très gourmand en énergie.

* La demande de l’association américaine de défense de l’environnement Earthjustice visant à enquêter sur le financement du projet de centre de données de Meta en Louisiane , a été rejetée plus tôt cette année .

* Earthjustice avait déclaré que les modalités de financement pourraient, à terme, faire peser injustement les coûts du projet sur les clients des services publics si Meta se retirait du projet avant que le service public n’ait récupéré son investissement.

* L’année dernière, le président américain Donald Trump avait déclaré que le projet de centre de données de l’entreprise coûterait 50 milliards de dollars.

* Depuis le lancement des travaux en décembre 2024, les entreprises locales de Louisiane ont obtenu plus de 1,6 milliard de dollars de contrats auprès de Meta, a indiqué l’entreprise.

* Dans le cadre de cette expansion, l’entreprise a déclaré qu’elle prévoyait d’investir plus d’un milliard de dollars dans l’amélioration des infrastructures locales, notamment les routes, les réseaux d’eau et d’assainissement.

* À l’instar de ses homologues du secteur des "Big Tech", Meta a investi des milliards de dollars dans des centres de données dédiés à l’IA et dans la puissance de calcul, alors que la demande continue de dépasser l’offre.

* L’entreprise s’est engagée à investir 600 milliards de dollars dans les infrastructures et l’emploi aux États-Unis au cours des trois prochaines années, alors qu’elle construit d’immenses centres de données pour soutenir les paris audacieux de son directeur général, Mark Zuckerberg, sur les technologies d’agents d’IA.