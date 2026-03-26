Meta porte à 10 milliards de dollars son investissement dans un centre de données d'IA dans l'ouest du Texas, selon CNBC

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Meta META.O multiplie par plus de six son investissement dans un centre de données d'intelligence artificielle dans l'ouest du Texas pour le porter à 10 milliards de dollars, a rapporté CNBC jeudi.