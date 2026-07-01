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Une vague de chaleur extrême s'étend sur la moitié est des Etats-Unis
information fournie par AFP 01/07/2026 à 22:16

Un ouvrier boit de l'eau sur un chantier à Boston, dans le Massachusetts, le 1er juillet 2026, pendant une vague de chaleur aux Etats-Unis ( AFP / Joseph Prezioso )

Un ouvrier boit de l'eau sur un chantier à Boston, dans le Massachusetts, le 1er juillet 2026, pendant une vague de chaleur aux Etats-Unis ( AFP / Joseph Prezioso )

Une grande partie des Etats-Unis est en proie mercredi à une chaleur étouffante qui pourrait battre dans les jours à venir des records et peser à la fois sur le Mondial de football et les célébrations du 250e anniversaire du pays.

Une chape d'air brûlant surplombe le centre du pays et va se déplacer dans la journée vers la côte est, où elle devrait provoquer pendant plusieurs jours des températures extrêmes dans plusieurs grandes villes comme Washington et New York.

"Nous entrons dans ce qui pourrait être la vague de chaleur la plus extrême que cette ville ait connue depuis plus d'une décennie", a averti mercredi Zohran Mamdani, maire de New York, sur les réseaux sociaux.

En raison d'un air très chargé en humidité, les températures ressenties devraient atteindre les 105 Fahrenheit (40,5°C) dans la journée, a-t-il prévenu, et continuer à grimper dans les jours suivants.

"Il ne s'agit pas d'une simple vague de chaleur estivale, c'est une chaleur dangereuse qui peut être mortelle", a-t-il encore martelé.

La canicule s'abattra véritablement sur la côte est à compter de jeudi, la chaleur ressentie devant atteindre les 110F (43°C) dans la mégapole new-yorkaise ainsi qu'à Washington.

Selon les prévisions, le mercure devrait dépasser dans la capitale les 100F (37,8°C) trois jours d'affilée et battre des records journaliers.

Réseau électrique sous pression

Les touristes faisaient déjà face mercredi à un soleil brûlant et à des températures supérieures à 36°C.

"On supporte bien la chaleur, mais l'humidité, c'est une autre paire de manches", confie à l'AFP Jaden Martin, jeune homme de 22 ans originaire de l'Arizona venu visiter la grande esplanade du Mall de Washington.

Un ouvrier sur un chantier à Boston, dans le Massachusetts, le 1er juillet 2026, pendant une vague de chaleur aux Etats-Unis ( AFP / Joseph Prezioso )

Un ouvrier sur un chantier à Boston, dans le Massachusetts, le 1er juillet 2026, pendant une vague de chaleur aux Etats-Unis ( AFP / Joseph Prezioso )

Face aux températures extrêmes attendues, les autorités de plusieurs grandes villes dont Washington ont activé leur plan canicule et exhorté la population à la prudence.

Bien qu'une majorité de bâtiments aux Etats-Unis soient équipés de systèmes de climatisation et de refroidissement, les canicules y font davantage de morts que les ouragans et les inondations.

A Chicago, où une chaleur étouffante s'est installée avec 103F (39°C) ressentis attendus mercredi, le réseau électrique se trouvait sous "pression extrême", selon le fournisseur ComEd.

"Nous demandons à nos clients de réduire immédiatement leur consommation d'énergie", a indiqué l'entreprise, tout en assurant qu'aucun client n'avait été pour l'instant privé l'électricité.

La longueur et l'intensité de cet épisode caniculaire pourraient mettre à mal les infrastructures et éprouver la santé des personnes les plus vulnérables, ont prévenu les autorités, d'autant que les températures nocturnes "n'apporteront que peu, voire aucun soulagement", selon Owen Shieh, météorologue américain.

Festivités menacées

Les inquiétudes sont d'autant plus importantes que les Etats-Unis se préparent à célébrer en grande pompe samedi les 250 ans de la Déclaration d'indépendance, avec de nombreux événements prévus à cette occasion en extérieur.

Des supporters français et irakiens assistent au match de football du groupe I de la Coupe du monde 2026 opposant la France à l'Irak au Philadelphia Stadium, le 22 juin 2026 ( AFP / MAURO PIMENTEL )

Des supporters français et irakiens assistent au match de football du groupe I de la Coupe du monde 2026 opposant la France à l'Irak au Philadelphia Stadium, le 22 juin 2026 ( AFP / MAURO PIMENTEL )

Et que des matchs de la Coupe du monde de football, qui se déroule actuellement aux Etats-Unis ainsi qu'au Canada et au Mexique, sont également prévus.

Si quelques stades du Mondial sont équipés d'un toit, de la climatisation ou des deux (comme ceux d'Atlanta ou encore de Dallas et Los Angeles), beaucoup sont à ciel ouvert, comme celui de Philadelphie, où la France affrontera samedi le Paraguay en huitièmes de finale.

Prévu à 17H00 locales (19H00 GMT), ce match pourrait se tenir sous une chaleur accablante, tant pour les spectateurs que les joueurs, la ville de Philadelphie étant actuellement sous une alerte canicule avec des températures attendues entre 35 et 40°C jusqu'à samedi.

Avant eux, les équipes du Portugal et de Croatie pourraient déjà faire les frais de cette vague de chaleur jeudi, lors de leur affrontement à Toronto au Canada, où des températures maximales entre 34 et 37°C sont attendues en journée.

Partout dans le monde, les vagues de chaleur deviennent plus intenses et plus fréquentes en raison du changement climatique, principalement causé par la combustion du charbon, du pétrole et du gaz.

La canicule historique qui s'est abattue sur une grande partie de l'Europe en est un exemple.

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2 commentaires

  • 20:56

    Il suffit d’arrêter d’utiliser charbon, pétrole et gaz pour que tout rentre dans l’ordre. Mais même dans ce cas idéal de ’zéros émissions nettes’ il faudra plusieurs centaines d’années pour qu’un refroidissement intervienne

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