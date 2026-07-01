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Un T-Rex parmi les mieux conservés présenté à New York avant sa vente
information fournie par AFP 01/07/2026 à 22:16

"Gus", un T-Rex considéré comme "l'un des plus grands et des plus complets spécimens" du genre, est présenté à la presse au Breuer Building de Sotheby's, le 1er juillet 2026 à New York ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

"Gus", un T-Rex considéré comme "l'un des plus grands et des plus complets spécimens" du genre, est présenté à la presse au Breuer Building de Sotheby's, le 1er juillet 2026 à New York ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

"Gus", un T-Rex considéré comme "l'un des plus grands et des plus complets spécimens" du genre, a été présenté mercredi par Sotheby's à New York avant sa vente aux enchères, le 14 juillet.

Estimé par la maison de vente entre 20 et 30 millions de dollars, estimation la plus élevée jamais attribuée à un dinosaure, ce géant fossilisé a été exhumé aux Etats-Unis, dans le Dakota du Sud, lors de campagnes de fouilles réalisées entre 2021 et 2023.

Il vivait durant le Maastrichtien (72 à 66 millions d'années avant notre ère), période caractérisée par un climat chaud, un niveau de la mer élevé et de vastes plaines côtières inondables.

D'une taille de 11,6 mètres, soit l'un des plus grands jamais découverts selon Sotheby's, sa particularité est également d'être, avec 183 os fossilisés, complet à environ 63%, ce qui en fait l'un des mieux conservés de sa catégorie.

Il est exposé depuis mercredi au public au Breuer Building, le siège et lieu d'exposition de Sotheby's à New York.

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