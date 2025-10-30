Meta plombé par de lourdes charges fiscales au troisième trimestre
information fournie par Zonebourse 30/10/2025 à 10:05
Le géant des réseaux sociaux, exploitant de Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp, a vu sa marge opérationnelle se tasser de 3 points à 40%, pour des revenus en croissance de 26% à plus de 51,2 MdsUSD.
'Meta Superintelligence Labs démarre sur les chapeaux de roues et si nous ne réalisons ne serait-ce qu'une fraction des opportunités à venir, les toutes prochaines années seront la période la plus excitante de notre histoire', estime son CEO Mark Zuckerberg.
Meta anticipe entre 56 et 59 MdsUSD de revenus pour le trimestre en cours, et resserre en hausse ses attentes pour l'année en termes de dépenses d'investissement et des dépenses totale, à respectivement 70-72 MdsUSD et 116-118 MdsUSD.
Valeurs associées
|751,6700 USD
|NASDAQ
|+0,03%
A lire aussi
-
(AOF) - Alphabet, société-mère de Google, est attendue en forte hausse à la faveur de résultats meilleurs que prévu. Au troisième trimestre, le géant de l'Internet et du cloud a enregistré un bénéfice net en progression de 33%, à 34,979 milliards de dollars, soit ... Lire la suite
-
Fentanyl, terres rares, soja, Ukraine... : sur quels sujets se sont entendus Donald Trump et Xi Jinping ?
Les deux hommes doivent se revoir en avril en Chine, puis à l'occasion d'une visite du dirigeant chinois aux États-Unis. Un "grand succès" pour Donald Trump. Des résultats "à finaliser dès que possible" pour Xi Jinping. Les États-Unis et la Chine se sont mis d'accord ... Lire la suite
-
Au détour d'une pierre tombale apparaît la bicoque en bois de Laileah Cuetara. Comme beaucoup de Manillais démunis, sa famille n'a d'autre choix que de vivre chez les morts. Quelque 6.000 personnes peuplent les 54 hectares du cimetière Nord de la capitale philippine, ... Lire la suite
-
La croissance économique française a surpris en accélérant à 0,5% au troisième trimestre par rapport aux trois mois précédents, meilleure qu'anticipé grâce à des exportations dynamiques, malgré l'incertitude politique en France et les tensions commerciales avec ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer