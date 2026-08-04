Meta peine à franchir un plafond technique à court terme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 août - ** Les actions de Meta Platforms META.O reculent de 1,2 % en pré-ouverture, freinant ainsi une reprise naissante après leur chute consécutive à la publication des résultats

** Le titre stagne sous sa moyenne mobile sur 50 jours depuis huit séances consécutives, lundi, malgré une hausse de 9,5 % au cours des deux derniers jours

** La moyenne mobile sur 50 jours est un indicateur très suivi de la tendance à moyen terme d’une action

** META a annoncé la semaine dernière une baisse de 91 % de son flux de trésorerie disponible au deuxième trimestre, ce qui suggère que le coûteux développement de l’IA par le géant des réseaux sociaux pèse sur ses finances

** Toute avancée significative dans le domaine de l’IA pourrait également être éclipsée par "le bruit des litiges " au cours des prochains mois, a écrit Rohit Kulkarni, analyste senior chez Roth Capital Partners

** "L’absence de perspective de hausse significative du chiffre d’affaires plafonne le cours de l’action META à court terme", a-t-il ajouté

** À la clôture d’hier, le titre avait perdu 10,6 % depuis le début de l’année, contre une hausse de 3,7 % pour l’ETF Roundhill Magnificent Seven MAGS.N