Meta nomme Dina Powell McCormick à la tête de son conseil d'administration
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 16:30
Mark Zuckerberg a salué une personnalité dotée d'une "expérience au plus haut niveau de la finance mondiale" et de solides "relations internationales". Avant cette nomination, Dina Powell McCormick occupait un poste de direction chez BDT & MSD Partners, après 16 années passées chez Goldman Sachs. Elle a également été conseillère adjointe à la sécurité nationale sous Donald Trump, et collaboré avec la secrétaire d'État Condoleezza Rice durant l'administration Bush.
Cette décision marque l'entrée d'un deuxième ancien membre de l'administration Trump dans l'équipe dirigeante de Meta en quelques semaines. En janvier, Curtis Joseph Mahoney, ancien représentant adjoint au commerce, avait été nommé directeur juridique du groupe. Sur Truth Social, Donald Trump a salué la nomination, qualifiant Powell McCormick de "personne formidable et très talentueuse". Cette évolution reflète un recentrage stratégique de Meta, alors que l'entreprise entame une nouvelle phase de développement.
Valeurs associées
|647,9700 USD
|NASDAQ
|-0,78%
A lire aussi
-
Le ministère de l'Economie a affirmé lundi n'avoir reçu "aucune demande" d'autorisation préalable d'investissement étranger de la part du groupe pharmaceutique américain Eli Lilly concernant la biotech française Abivax , démentant un article de La Lettre. "Aucune ... Lire la suite
-
Bernard Arnault, PDG du numéro un mondial du luxe LVMH , a été installé lundi à l'Académie des sciences morales et politiques Le milliardaire avait été élu en décembre 2024 au fauteuil numéro un de la section "Economie politique, statistique et finances" auparavant ... Lire la suite
-
Le brasseur néerlandais Heineken a annoncé lundi le départ surprise de son patron, Dolf van den Brink, alors que l'entreprise fait face à un recul de ses ventes dans un contexte économique morose. "Après près de six ans à la tête de Heineken, durant lesquels il ... Lire la suite
-
par Patrick Wingrove Moderna a annoncé lundi prévoir un chiffre d'affaires d'environ 1,9 milliard de dollars (1,63 milliard d'euros) pour 2025, proche du haut de sa fourchette prévisionnelle précédente de 1,6 à 2 milliards de dollars, mais bien en-deçà des niveaux ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer