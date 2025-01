Meta: les annonces d'eBay intégrées à Facebook Marketplace information fournie par Cercle Finance • 08/01/2025 à 16:48









(CercleFinance.com) - Meta a annoncé mercredi qu'il allait tester l'intégration des annonces d'eBay sur sa place de marché Facebook Marketplace afin de dissiper les craintes soulevées par Bruxelles en matière de concurrence.



S'il indique toujours s'opposer à l'amende de près de 800 millions d'euros que lui a infligée en novembre dernier la Commission européenne, une décision dont il compte toujours faire appel, le groupe américain explique vouloir proposer des solutions 'constructives' et 'rapides' aux problèmes évoqués par l'exécutif européen.



Le test, lancé aujourd'hui, consistera à permettre aux utilisateurs de Facebook Marketplace en Allemagne, en France et aux Etats-Unis de consulter les annonces publiées par les vendeurs d'eBay.



Afin de finaliser d'éventuelles transactions, les internautes devront néanmoins se rendre directement sur le site du spécialiste des enchères en ligne.



'Ce dispositif pourrait bénéficier aux membres des deux plateformes', souligne Meta.



'Les vendeurs sur eBay profiteront d'une exposition accrue grâce à l'audience de Facebook, tandis que les utilisateurs de Marketplace pourront découvrir une large gamme d'offres en provenance de la communauté d'eBay', explique le géant des médias sociaux.



Suite à cette annonce, l'action eBay grimpait de plus de 12% mercredi matin à la Bourse de New York. Le titre Meta Platforms cédait quant à lui autour de 0,9%.



En novembre dernier, l'UE avait estimé que Meta abusait de sa position dominante en liant Facebook Marketplace à son réseau social Facebook et en imposant des conditions commerciales inéquitables aux prestataires de petites annonces en ligne, notamment sur Facebook et Instagram.



Au-delà de son amende, Bruxelles avait alors exigé que Meta cesse immédiatement ces pratiques et s'engage à ne pas les reproduire.





