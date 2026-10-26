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Meta lance une offre d'actions de 35 milliards de dollars pour financer son expansion dans l'IA
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 12:07

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta META.O a lancé lundi des offres publiques d'actions ordinaires et d'actions privilégiées convertibles d'un montant d'environ 35 milliards de dollars, alors que la société mère de Facebook cherche à financer son expansion coûteuse dans l'IA.

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