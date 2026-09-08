Meta lance un assistant IA capable d'accéder à d'autres applications pour envoyer des e-mails et effectuer des paiements

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails aux paragraphes 7, 9 et 14)

* Muse est lancé aux États-Unis via une application dédiée et WhatsApp, annonce Meta

* Les utilisateurs peuvent connecter Muse à des applications telles que la messagerie électronique, l'agenda, les paiements, la santé et la maison connectée

* Des tests internes ont révélé des blocages du produit et des transferts non autorisés de données sensibles, a constaté Reuters

par Katie Paul

Meta META.O a lancé mardi un assistant IA tant attendu, capable d'envoyer de manière autonome des e-mails, de vendre une voiture et de réserver des voyages pour le compte d'une personne, malgré les inquiétudes internes quant à une mauvaise gestion par cette technologie de son accès aux données personnelles sensibles.

L’agent Muse de l’entreprise, connu en interne sous le nom de Hatch, est la pièce maîtresse du projet du directeur général Mark Zuckerberg visant à offrir une « superintelligence personnelle » aux milliards de personnes qui utilisent quotidiennement les services de Meta.

Dans un communiqué, Meta a précisé que ce produit ne serait initialement disponible qu’aux États-Unis, via une application Muse dédiée ou le service de messagerie WhatsApp de Meta. Meta a ajouté qu’elle prévoyait d’intégrer « prochainement » cet assistant à sa gamme de lunettes connectées, sans donner plus de détails.

Inspiré de l’agent d’IA open source OpenClaw , Muse est conçu pour accéder aux applications d’un utilisateur dans des domaines tels que la messagerie électronique, l’agenda, les paiements, la santé, les achats et la maison connectée, a précisé Meta. Les utilisateurs choisissent les applications auxquelles il se connecte et peuvent révoquer cet accès à tout moment.

Chaque agent Muse fonctionne sur sa propre machine virtuelle, une émulation cloud d’un ordinateur personnel, ce qui lui permet de continuer à traiter les requêtes en arrière-plan même lorsque l’utilisateur ne l’utilise pas activement.

La synchronisation avec des applications contenant les données réelles d’un utilisateur augmente l’utilité potentielle de l’agent, tout en augmentant considérablement les enjeux en matière de sécurité et de fiabilité, tant pour les utilisateurs qui lui ont confié leurs informations que pour ceux qui pourraient être victimes d’un dysfonctionnement de l’agent.

Vishal Shah, vice-président des produits d’IA chez Meta, a déclaré que l’entreprise avait initialement reporté la sortie du produit en avril afin de le rendre plus sûr. Meta a estimé que ce travail supplémentaire lui avait permis de « franchir le cap » et de satisfaire à ses exigences minimales en matière de sûreté, de sécurité, de confidentialité, de performances du modèle et d’autres indicateurs.

« Il est impossible d’affirmer qu’il n’y aura jamais d’erreur, mais chaque élément de l’architecture a été conçu pour rendre ce produit aussi sûr, aussi sécurisé et aussi respectueux de la vie privée que possible », a déclaré M. Shah lors d’une interview.

DES TESTS INTERNES RÉVÈLENT DES RÉSULTATS MITIGÉS

Pas plus tard que cette semaine, des employés de Meta testant l’outil ont fait état de résultats mitigés avec Muse: l’un d’entre eux a salué son utilité pour planifier des vacances, tandis que d’autres ont décrit des cas où l’application s’est déconnectée sans explication et a transmis des informations sensibles sans autorisation, selon des publications internes consultées par Reuters.

Une personne a écrit que le produit s’était révélé si utile pour organiser les itinéraires et les déplacements terrestres qu’il était devenu “le troisième participant” lors d’une récente lune de miel de trois semaines en Indonésie.

Dans un autre message, un employé qui avait demandé à Muse de surveiller la disponibilité de billets et d’autres articles se vendant rapidement a signalé avoir rencontré “de nombreux dysfonctionnements qui le rendaient peu fiable”. Le produit a cessé d’actualiser la page au bout d’environ 15 minutes, a ignoré silencieusement d’autres erreurs et a parfois désactivé la surveillance “sans raison apparente”, a déclaré cette personne.

Andrew Bosworth, directeur technique de Meta, a indiqué qu’il était sans cesse déconnecté et devait se reconnecter, parfois plusieurs fois en l’espace de quelques minutes.

D’autres ont signalé de graves failles de sécurité, comme un agent contournant les mesures de sécurité pour exposer les photos personnelles d’un utilisateur stockées sur iCloud après avoir été invité à identifier des jouets visibles sur des photos prises lors de la fête d’anniversaire d’un enfant.

Meta n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant les incidents spécifiques décrits dans ces messages internes.