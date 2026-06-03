Meta lance un agent d'IA pour automatiser les tâches des entreprises

Meta Platforms a présenté un nouvel agent d'intelligence artificielle destiné aux entreprises lors de sa conférence Conversations à Londres. Intégré aux services professionnels de WhatsApp, puis déployé sur Messenger et Instagram, cet outil est conçu pour exécuter directement certaines tâches comme la prise de rendez-vous, la gestion des réservations, le traitement des commandes ou la conclusion de ventes. Le groupe indique que plus d'un million d'entreprises utilisent déjà ses chatbots sur les plateformes de messagerie.

L'agent peut être personnalisé afin de refléter le ton et les besoins de chaque entreprise. Il est capable de répondre aux questions des clients, qualifier des prospects, accompagner un achat ou transférer les demandes complexes vers des employés. Meta souhaite ainsi aller au-delà des systèmes automatisés traditionnels en développant des assistants capables d'agir concrètement au nom des utilisateurs. L'accès sera gratuit dans un premier temps avant l'introduction de formules payantes par abonnement.

Le groupe a également annoncé une nouvelle "Business Agent Platform", permettant aux entreprises de créer leurs propres agents d'IA et de les connecter à des services tiers comme Shopify, Zendesk ou Shopee. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de Meta visant à concurrencer OpenAI, Anthropic et Google sur le marché des applications professionnelles de l'intelligence artificielle. L'objectif est de transformer ses plateformes de communication en outils de gestion et d'automatisation tout en diversifiant ses revenus au-delà de la publicité.