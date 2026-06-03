Meta lance un « agent commercial » basé sur l'IA destiné aux entreprises afin d'automatiser les opérations quotidiennes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Katie Paul

META.O , de Meta Platforms, a dévoilé mercredi un agent d'intelligence artificielle destiné à aider les entreprises dans leurs opérations quotidiennes, positionnant ainsi le géant des réseaux sociaux comme un acteur du marché de l'IA d'entreprise.

Annoncé lors de la conférence « Conversations » de l'entreprise, axée sur WhatsApp et organisée à Londres, ce nouveau produit élargit les services de messagerie professionnels existants en offrant des fonctionnalités « agentiques » grâce auxquelles l'assistant peut effectuer des actions telles que la prise de rendez-vous dans l'agenda et la conclusion de ventes pour le compte des entreprises.

La société a indiqué que plus d’un million d’entreprises utilisaient déjà des versions antérieures de ces agents sous forme de chatbots sur WhatsApp et Messenger. La nouvelle version sera également intégrée à Instagram et déployée à l’échelle mondiale auprès d’entreprises de toutes tailles.

Cette initiative laisse entrevoir les ambitions de Meta de concurrencer des rivaux tels qu'OpenAI, Anthropic et Google (filiale d'Alphabet) GOOGL.O sur le marché des applications d'entreprise de ses outils d'IA, en tirant parti de la portée de ses applications WhatsApp, Instagram et Facebook.

Business Agent peut être personnalisé pour répondre aux demandes sur ces applications, en adoptant le ton de l'entreprise et en gérant des tâches telles que répondre aux questions fréquentes, qualifier les prospects et transférer les demandes complexes à des collaborateurs humains si nécessaire.

Les entreprises pourront dans un premier temps accéder gratuitement à l'outil, des options d'abonnement payant étant prévues dans les mois à venir.

« Il s'agit clairement d'une stratégie d'entreprise », a déclaré Naomi Gleit, responsable produit chez Meta, lors d'un entretien avec Reuters.

« Nous voulons réellement passer à l’action dès maintenant. Nous voulons qu’il soit capable d’effectuer le paiement, de traiter la réservation, de passer la commande », ce qui va au-delà des « automatisations basées sur des règles » des anciens bots, a-t-elle ajouté.

Mme Gleit est à la tête des efforts de l’entreprise visant à se développer dans de nouveaux secteurs d’activité autour des agents IA, notamment avec une nouvelle équipe, Enterprise Solutions, annoncée dans le cadre d’une récente restructuration à l’échelle de l’entreprise autour de l’IA.

Parallèlement aux offres intégrées aux applications de Meta, l’entreprise déploie également une « Business Agent Platform » plus large, destinée à fournir aux entreprises l’infrastructure nécessaire pour créer des agents IA personnalisés afin de les aider à gérer leurs opérations ailleurs.

La plateforme est connectée à une suite de centaines de systèmes tiers tels que Shopify, Zendesk et Shopee, où ces agents peuvent être déployés, et fournit aux grandes entreprises des contrôles, des garde-fous et des mesures de niveau professionnel, a déclaré l’entreprise.