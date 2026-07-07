Meta lance Muse Image et étend ses capacités d'IA générative

Meta Platforms a dévoilé Muse Image, son premier modèle de génération d'images développé par Meta Superintelligence Labs, renforçant ainsi son offre d'intelligence artificielle générative. Intégré à l'assistant Meta AI, l'outil est capable de comprendre des requêtes complexes, de transformer des photographies en images modifiées et de permettre des retouches à partir de croquis ou d'annotations. Le groupe présente ce lancement comme une nouvelle étape dans l'intégration de l'IA au sein de ses principales plateformes.

Muse Image servira notamment à alimenter plus de 30 nouveaux effets pour les Stories d'Instagram et permettra la génération d'images directement dans les conversations avec Meta AI sur WhatsApp, dans un premier temps sur certains marchés. Meta prévoit ensuite d'étendre progressivement cette technologie à Facebook et Messenger. L'utilisation de base restera gratuite, tandis que des fonctionnalités avancées seront réservées aux offres d'abonnement.

Ce lancement s'inscrit dans la stratégie de Meta visant à renforcer sa position face aux autres acteurs majeurs de l'intelligence artificielle. Après avoir présenté en avril Muse Spark, son modèle dédié au texte et au raisonnement, le groupe dévoile également un premier aperçu de Muse Video, un modèle de génération de vidéos par IA. Ces nouvelles technologies visent à enrichir les outils de création de contenus et à accélérer le déploiement de l'IA générative dans l'ensemble de l'écosystème Meta.