Meta lance des abonnements dotés de fonctionnalités d'IA améliorées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta Platforms META.O a annoncé mardi le lancement du service d'abonnement « Meta One », destiné à offrir de meilleures capacités d'IA et de nouvelles fonctionnalités sur l'ensemble de ses applications de réseaux sociaux, notamment Instagram, Facebook et WhatsApp.

Ce service, qui compte déjà 15 millions d’abonnements et d’essais depuis son lancement progressif, vise à proposer plus de 50 fonctionnalités sur l’ensemble des plateformes de Meta, destinées à la création de contenu, à l’engagement de l’audience et à la gestion d’entreprise.

Voici quelques détails:

* L'entreprise a indiqué que les forfaits mensuels Meta One seraient proposés à partir de 2,99 $ pour les produits individuels, 7,99 $ pour les offres groupées individuelles et 14,99 $ pour les offres destinées aux créateurs et aux entreprises.

* Les produits individuels, tels que WhatsApp Plus et Instagram Plus, proposent des améliorations spécifiques à chaque application, tandis que les offres groupées combinent ces fonctionnalités avec des capacités avancées d’IA.

* Les offres groupéesdestinées aux créateurs et aux entreprises fourniraient des outils professionnels tels que la vérification, des analyses avancées et une assistance renforcée sur l’ensemble des plateformes de réseaux sociaux de Meta, a précisé l’entreprise.

* Ces abonnements permettront à Meta de diversifier ses sources de revenus au-delà de la publicité numérique sur un marché très concurrentiel et de générer des revenus grâce à sa vaste base d’utilisateurs.

* En début d’année,l’entreprise comptait en moyenne 3,60 milliards d’utilisateurs actifs quotidiens sur l’ensemble de sa famille d’applications.

* Meta a précisé que les fonctionnalités principales de ses applications et l’utilisation de base de Meta AI resteraient gratuites.

* "Nous continuerons à ajouter des fonctionnalités et des compétences d’agents conçues pour aider les petites entreprises et les créateurs dans leurs activités de marketing de bout en bout, leurs opérations commerciales, la création de contenu et l’optimisation", a déclaré Meta dans un article de blog.

* L’entreprise a indiqué que Meta One s’étendrait prochainement à Edits et à ses lunettes IA.