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Meta investit massivement dans un centre de données en Louisiane
information fournie par Zonebourse 13/07/2026 à 13:25

Meta Platforms annonce une extension de son centre de données situé dans la paroisse de Richland, en Louisiane, afin d'atteindre une capacité de calcul de 5 GW, un projet représentant un investissement de plus de 50 MdsUSD, ce qui en fait l'un des plus importants investissements dans les infrastructures d'IA dans le monde.

Le géant des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, WhatsApp...) prévoit de prendre intégralement en charge les coûts liés à l'énergie, à l'eau et aux infrastructures associées utilisés par le centre de données, afin que les consommateurs n'en supportent pas le coût.

Le récent accord de Meta avec Entergy Louisiana financera sept nouvelles centrales électriques alimentées au gaz naturel, trois systèmes de batteries à l'échelle du réseau, des augmentations de capacité nucléaire et d'autres moyens de production d'électricité.

Selon le groupe californien, l'accord énergétique devrait permettre aux clients d'Entergy Louisiana d'économiser plus de 2 MdsUSD sur 20 ans, en plus des 650 MUSD d'économies réalisées lors du premier accord.

Meta ajoute que les entreprises locales de Louisiane ont reçu plus de 1,6 MdUSD de contrats de sa part depuis le début des travaux sur le site en décembre 2024 et qu'avec cette extension, le groupe investira plus de 1 MdUSD dans l'amélioration des infrastructures locales.

Dans une communauté de 20 000 habitants, le centre de données fournira plus de 1 000 emplois une fois opérationnel. Le Louisiana Delta Community College reçoit un don de 5 MUSD de Meta afin de créer des bourses destinées à former les résidents locaux aux métiers essentiels des centres de données.

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1 commentaire

  • 13:55

    Enorme car 5 GW de capacités installées ça veut dire 5 TWh de production électricité pendant 1h en puissance max.
    Et ça veut dire 5 GW x 24h x 365j = 43.8 TWh/an = environ 10% consommation électrique de la France !

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