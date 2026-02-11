Meta introduit "Dear Algo", une IA pour personnaliser le fil de Threads
Pour activer l'outil, il suffit de publier un message public débutant par "Dear Algo", suivi des préférences souhaitées. L'algorithme adapte alors le fil d'actualité pendant une durée de trois jours. Il est également possible de reprendre une demande formulée par un autre utilisateur pour appliquer les mêmes critères à son propre fil. Cette fonctionnalité s'inspire directement d'une pratique déjà répandue sur la plateforme, où des internautes tentaient d'influencer l'algorithme par des messages adressés à "Dear Algo".
Cette innovation s'inscrit dans la volonté plus large de Meta d'intégrer l'IA dans l'ensemble de ses services. En parallèle, l'entreprise a annoncé de nouvelles fonctionnalités basées sur Meta AI, telles que l'animation de photos de profil ou la modification d'images sur Facebook . Meta prévoit entre 115 et 135 milliards de dollars d'investissements dans l'IA en 2026, un montant en forte hausse par rapport à l'année précédente.
Threads, lancé en juillet 2023 pour rivaliser avec X (ex-Twitter), comptait 400 millions d'utilisateurs actifs mensuels en janvier. La plateforme entame aussi un déploiement mondial de la publicité. "Dear Algo" sera dans un premier temps testé aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande, avant une extension progressive à d'autres marchés.
