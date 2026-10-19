 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Meta glisse vers son plus bas niveau depuis près d'un mois, sous-performant ses homologues du “Magnificent 7”
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 17:12

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 octobre - ** Le titre de Meta Platforms META.O , géant de l'IA, recule de 2 % à 695,11 dollars, atteignant son plus bas niveau depuis environ un mois

** L'entreprise est la seule à afficher une baisse parmi les titres du “Magnificent 7” et s'apprête à enregistrer une quatrième journée consécutive dans le rouge

** Le titre a perdu environ 9 % au cours des quatre dernières séances, ce qui l'affaiblit à l'approche de la publication de ses résultats du troisième trimestre mercredi

** La hausse des rendements des bons du Trésor et les craintes liées à une hausse des taux de la Réserve fédérale ont pesé sur les géants de l’IA, en menaçant d’augmenter les coûts d’emprunt et de ralentir le déploiement des centres de données

** Le lancement par Meta de deux agents IA “Muse Wonder” avait brièvement soutenu le sentiment avant que l’enthousiasme des investisseurs ne s’estompe

** Morgan Stanley relève néanmoins son objectif de cours pour META de 775 à 820 dollars, estimant que l’adoption des agents IA pourrait soutenir la demande de puissance de calcul et les dépenses d’investissement

** En tenant compte de l’évolution de la séance, META affiche une hausse de 5,62 % depuis le début de l’année, contre un gain de 17,24 % pour l’indice Nasdaq-100 “ .NDX

Valeurs associées

META PLATFORMS
704,5350 USD NASDAQ -0,68%
NASDAQ 100 INDEX
29 754,97 Pts Index Ex +1,94%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 868,05 -1,11%
Pétrole Brent
108,38 +2,55%
POXEL
0,223 +50,68%
STELLANTIS
3,852 -3,33%
SOITEC
128,45 -0,08%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank