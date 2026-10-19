Meta glisse vers son plus bas niveau depuis près d'un mois, sous-performant ses homologues du “Magnificent 7”

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 octobre - ** Le titre de Meta Platforms META.O , géant de l'IA, recule de 2 % à 695,11 dollars, atteignant son plus bas niveau depuis environ un mois

** L'entreprise est la seule à afficher une baisse parmi les titres du “Magnificent 7” et s'apprête à enregistrer une quatrième journée consécutive dans le rouge

** Le titre a perdu environ 9 % au cours des quatre dernières séances, ce qui l'affaiblit à l'approche de la publication de ses résultats du troisième trimestre mercredi

** La hausse des rendements des bons du Trésor et les craintes liées à une hausse des taux de la Réserve fédérale ont pesé sur les géants de l’IA, en menaçant d’augmenter les coûts d’emprunt et de ralentir le déploiement des centres de données

** Le lancement par Meta de deux agents IA “Muse Wonder” avait brièvement soutenu le sentiment avant que l’enthousiasme des investisseurs ne s’estompe

** Morgan Stanley relève néanmoins son objectif de cours pour META de 775 à 820 dollars, estimant que l’adoption des agents IA pourrait soutenir la demande de puissance de calcul et les dépenses d’investissement

** En tenant compte de l’évolution de la séance, META affiche une hausse de 5,62 % depuis le début de l’année, contre un gain de 17,24 % pour l’indice Nasdaq-100 “ .NDX ”