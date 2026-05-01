Meta fait l'objet d'un examen minutieux de la part des législateurs américains suite au retrait d'annonces d'avocats spécialisés dans les affaires de dépendance aux réseaux sociaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute un commentaire de Meta) par Courtney Rozen

Meta n'aurait pas dû supprimer les publicités d'avocats à la recherche de clients affirmant avoir subi un préjudice de la part des plateformes de réseaux sociaux, ont déclaré vendredi deux sénateurs américains dans une lettre adressée au directeur général Mark Zuckerberg.

Voici quelques détails:

* La sénatrice républicaine Marsha Blackburn et la sénatrice démocrate Amy Klobuchar ont adressé une lettre à Zuckerberg pour critiquer la décision de son entreprise de supprimer ces publicités de ses plateformes, après qu'Axios en ait fait état et que Meta l'ait confirmé.

* Ces avocats tentaient de recruter de nouveaux plaignants pour des procès en cours concernant la dépendance aux réseaux sociaux.

* “Nous nous défendons activement contre ces poursuites et supprimons les publicités qui tentent de recruter des plaignants pour celles-ci”, a déclaré Andy Stone, porte-parole de Meta, dans un communiqué. “Nous ne laisserons pas les avocats plaidants tirer profit de nos plateformes tout en affirmant qu’elles sont nuisibles.”

* Meta, Google, Snapchat et TikTok font face à des milliers de poursuites judiciaires les accusant d’avoir conçu des plateformes qui alimentent une crise de santé mentale chez les jeunes.

* Le retrait de ces publicités n’est “rien d’autre qu’une tentative de préserver à tout prix un modèle économique néfaste”, ont écrit les sénateurs dans leur lettre.

* Blackburn est candidate au poste de gouverneure du Tennessee et vante souvent son travail sur la réglementation des réseaux sociaux auprès des électeurs. Klobuchar est candidate au poste de gouverneure du Minnesota.