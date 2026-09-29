 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Meta fait appel à la société australienne Firmus pour bénéficier de capacités de calcul IA en Asie du Sud-Est
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 01:09

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société australienne Firmus a annoncé mardi avoir signé des accords d'infrastructure d'IA avec Meta Platforms META.O , la société mère de Facebook, portant sur la capacité de calcul des processeurs graphiques (GPU) dans ses centres de données situés en Asie du Sud-Est.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Dans le cadre de cet accord, Firmus fournira une capacité sous contrat ainsi que des options d’extension basées sur la plateforme DSX “full-stack” de Nvidia afin de soutenir la recherche en IA, le développement de modèles et l’entraînement de Meta.

* Les conditions financières de l'accord n'ont pas été divulguées.

* Cet accord s'appuie sur le déploiement existant par Meta de systèmes Nvidia GB300 NVL72 au centre de données de Firmus à Melbourne, qui constitue le plus grand déploiement de systèmes Blackwell Ultra de l'hémisphère sud.

* Firmus conçoit, fabrique et exploite des “usines d’IA” destinées à prendre en charge des charges de travail à grande échelle.

* La société se prépare à une introduction en bourse de 5 milliards de dollars afin de financer la croissance de ses projets d’IA, dans ce qui pourrait être la deuxième plus grande introduction en bourse d’Australie.

Valeurs associées

META PLATFORMS
715,6200 USD NASDAQ -4,79%
NVIDIA
228,8600 USD NASDAQ +1,68%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
106,47 +0,38%
Or
4 123,67 +0,20%
CAC 40
8 078,48 0,00%
HAFFNER ENERGY
0,864 +12,21%
TOTALENERGIES
80 +0,01%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank