Meta fait appel à la société australienne Firmus pour bénéficier de capacités de calcul IA en Asie du Sud-Est

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société australienne Firmus a annoncé mardi avoir signé des accords d'infrastructure d'IA avec Meta Platforms META.O , la société mère de Facebook, portant sur la capacité de calcul des processeurs graphiques (GPU) dans ses centres de données situés en Asie du Sud-Est.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Dans le cadre de cet accord, Firmus fournira une capacité sous contrat ainsi que des options d’extension basées sur la plateforme DSX “full-stack” de Nvidia afin de soutenir la recherche en IA, le développement de modèles et l’entraînement de Meta.

* Les conditions financières de l'accord n'ont pas été divulguées.

* Cet accord s'appuie sur le déploiement existant par Meta de systèmes Nvidia GB300 NVL72 au centre de données de Firmus à Melbourne, qui constitue le plus grand déploiement de systèmes Blackwell Ultra de l'hémisphère sud.

* Firmus conçoit, fabrique et exploite des “usines d’IA” destinées à prendre en charge des charges de travail à grande échelle.

* La société se prépare à une introduction en bourse de 5 milliards de dollars afin de financer la croissance de ses projets d’IA, dans ce qui pourrait être la deuxième plus grande introduction en bourse d’Australie.