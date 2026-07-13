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Meta étendra la capacité de calcul de son centre de données en Louisiane à 5 gigawatts
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 12:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta META.O a annoncé lundi que son centre de données situé dans la paroisse de Richland, en Louisiane, étendra sa capacité de calcul à 5 gigawatts, afin de soutenir les ambitions de l'entreprise de réseaux sociaux en matière d'intelligence artificielle.

Depuis le lancement des travaux en décembre 2024, les entreprises locales de Louisiane ont obtenu plus de 1,6 milliard de dollars de contrats auprès de Meta, a indiqué la société.

Voici quelques détails:

* Meta a déclaré que l'extension du centre de données représente un investissement de plus de 50 milliards de dollars dans la région de la paroisse de Richland.

* L'année dernière, le président américain Donald Trump avait déclaré que le projet de centre de données de l'entreprise coûterait 50 milliards de dollars.

* Dans le cadre de cette extension, l’entreprise a déclaré qu’elle prévoyait d’investir plus d’un milliard de dollars dans l’amélioration des infrastructures locales, notamment les routes, les réseaux d’eau et d’assainissement.

* À l’instar de ses homologues du secteur des « Big Tech », Meta consacre des milliards de dollars aux centres de données dédiés à l’IA et à la puissance de calcul, alors que la demande continue de dépasser l’offre.

* L’entreprise s’est engagée à investir 600 milliards de dollars dans les infrastructures et l’emploi aux États-Unis au cours des trois prochaines années, alors qu’elle construit d’immenses centres de données pour soutenir les paris audacieux de son directeur général, Mark Zuckerberg, sur les technologies d’agents d’IA.

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1 commentaire

  • 12:23

    Enorme car 5 GW de capacités installées ça veut dire 5 TWh de production électricité pendant 1h en puissance max.
    Et ça veut dire 5 GW x 24h x 365j = 43.8 TWh/an = environ 10% consommation électrique de la France !

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